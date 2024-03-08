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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:47  •  7931 просмотра

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россия запустила северокорейские ракеты по Украине, причем по меньшей мере шесть таких ракет были использованы для удара по Киеву 14 февраля.

Сейчас невозможно озвучить точное количество северокорейских ракет, которые россия запустила по Украине. Это связано с длительным процессом идентификации обломков. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Олехнович, пишет УНН.

Детали

По его словам, факты ударов врага по Украине с применением ракет производства КНДР уже доказаны.

Наши правоохранительные органы подтверждают. Но сказать, сколько ракет уже было применено, как часто они их применяют, мы не можем. Потому что сам процесс изучения обломков довольно трудоемкий и требует много времени

- отметил Олехнович.

Добавил, что россия наносит удары баллистическими ракетами различных типов, поэтому нужно время для полноценной идентификации обломков.

Поэтому мы говорим просто: баллистика. Это может быть С-300, это может быть "Искандер", это может быть корейская какая-то ракета. Дальше уже экспертиза покажет. Но случаи такие уже были

- подытожил представитель ПС ВСУ.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М".

В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.

Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами. Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М. Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека

- отметил Рувин.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
9k720-iskander9К720 Искандер
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
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