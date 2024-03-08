В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

Сейчас невозможно озвучить точное количество северокорейских ракет, которые россия запустила по Украине. Это связано с длительным процессом идентификации обломков. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Олехнович, пишет УНН.

Детали

По его словам, факты ударов врага по Украине с применением ракет производства КНДР уже доказаны.

Наши правоохранительные органы подтверждают. Но сказать, сколько ракет уже было применено, как часто они их применяют, мы не можем. Потому что сам процесс изучения обломков довольно трудоемкий и требует много времени - отметил Олехнович.

Добавил, что россия наносит удары баллистическими ракетами различных типов, поэтому нужно время для полноценной идентификации обломков.

Поэтому мы говорим просто: баллистика. Это может быть С-300, это может быть "Искандер", это может быть корейская какая-то ракета. Дальше уже экспертиза покажет. Но случаи такие уже были - подытожил представитель ПС ВСУ.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М".

В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.