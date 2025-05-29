В сборной Украины будут бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов под национальным флагом – заявление
Киев • УНН
Федерация дзюдо Украины будет бойкотировать ЧМ в Венгрии из-за допуска белорусов под национальным флагом. IJF подтвердила допуск белорусских спортсменов к соревнованиям с 1 июня 2025 года.
Официальная делегация сборной Украины будет бойкотировать ЧМ в Венгрии из-за допуска белорусов под национальным флагом, говорится в официальном заявлении Федерации дзюдо Украины, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Федерация дзюдо Украины обратилась в Международную федерацию дзюдо (IJF) с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию НОК беларуси от 16 мая о решении Исполнительного комитета IJF, что, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.
минск заявил о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям по дзюдо под национальным флагом17.05.25, 14:24 • 4182 просмотра
"23 мая 2025 года Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение Исполнительного комитета. В частности, было отмечено, что "IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания - строительства мостов, а не стен"", - говорится в сообщении.
В связи с этим, руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины,... Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира, который состоится с 13 по 19 июня 2025 года в городе Будапешт, Венгрия
Федерация дзюдо Украины решительно осудила решение IJF и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности во всемирном спортивном движении.
"Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами - это не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международного прав", - подчеркнули в Федерации дзюдо Украины.