В сборной Украины будут бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов под национальным флагом – заявление

Официальная делегация сборной Украины будет бойкотировать ЧМ в Венгрии из-за допуска белорусов под национальным флагом, говорится в официальном заявлении Федерации дзюдо Украины, пишет УНН.

Сообщается, что Федерация дзюдо Украины обратилась в Международную федерацию дзюдо (IJF) с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию НОК беларуси от 16 мая о решении Исполнительного комитета IJF, что, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.

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"23 мая 2025 года Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение Исполнительного комитета. В частности, было отмечено, что "IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания - строительства мостов, а не стен"", - говорится в сообщении.

В связи с этим, руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины,... Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира, который состоится с 13 по 19 июня 2025 года в городе Будапешт, Венгрия