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У збірній України бойкотуватимуть ЧС з дзюдо через допуск білорусів під національним прапором - заява

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Федерація дзюдо України бойкотуватиме ЧС в Угорщині через допуск білорусів під національним прапором. IJF підтвердила допуск білоруських спортсменів до змагань з 1 червня 2025 року.

У збірній України бойкотуватимуть ЧС з дзюдо через допуск білорусів під національним прапором - заява
ukrainejudo.com

Офіційна делегація збірної України бойкотуватиме ЧС в Угорщині через допуск білорусів під національним прапором, ідеться в офіційній заяві Федерації дзюдо України, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що Федерація дзюдо України звернулася до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) з проханням підтвердити або спростувати інформацію НОК білорусі від 16 травня про рішення Виконавчого комітету IJF, що, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

мінськ заявив про допуск білоруських спортсменів до змагань з дзюдо під національним прапором17.05.25, 14:24 • 4182 перегляди

"23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконавчого комітету. Зокрема, було наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння - будівництва мостів, а не стін"", - ідеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України,... Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина

- повідомили у Федерації дзюдо України.

Федерація дзюдо України рішуче засудила рішення IJF та вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.

"Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами - це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного прав", - наголосили у Федерації дзюдо України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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