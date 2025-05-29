У збірній України бойкотуватимуть ЧС з дзюдо через допуск білорусів під національним прапором - заява

Офіційна делегація збірної України бойкотуватиме ЧС в Угорщині через допуск білорусів під національним прапором, ідеться в офіційній заяві Федерації дзюдо України, пише УНН.

Повідомляється, що Федерація дзюдо України звернулася до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) з проханням підтвердити або спростувати інформацію НОК білорусі від 16 травня про рішення Виконавчого комітету IJF, що, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

мінськ заявив про допуск білоруських спортсменів до змагань з дзюдо під національним прапором

"23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконавчого комітету. Зокрема, було наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння - будівництва мостів, а не стін"", - ідеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України,... Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина