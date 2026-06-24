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В рф срочник погиб после отказа подписать контракт, семья не верит официальной версии

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

20-летний срочник Максим Миронов погиб в Курской области после отказа подписать контракт. Официальная причина — самовольный выстрел, но семья обнаружила сквозное ранение головы и подозревает убийство.

В рф срочник погиб после отказа подписать контракт, семья не верит официальной версии

В Свердловской области России похоронили 20-летнего срочника Максима Миронова, погибшего в Курской области при невыясненных обстоятельствах после отказа подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Миронова призвали на срочную службу в октябре 2025 года и направили в Наро-Фоминск в Московской области. В апреле он рассказал матери, что командование склоняет его к подписанию контракта. После отказа военного перевели в приграничный район Курской области, где он продолжил службу как срочник.

О гибели сообщили через несколько дней

В последний раз Миронов выходил на связь 9 мая, сообщив семье, что офицеры забирают у военных телефоны. Уже 15 мая матери позвонил неизвестный офицер и сообщил о смерти сына.

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Согласно официальному сообщению, которое семья получила в конце мая, причиной гибели якобы стал «самовольный выстрел» 13 мая. Тело военного доставили в закрытом цинковом гробу и запретили открывать.

Родственники сомневаются в официальной версии

Несмотря на запрет, семья открыла гроб. По словам родственников, у погибшего было сквозное огнестрельное ранение головы, отсутствовал глаз и значительные повреждения лица, при этом других травм на теле не обнаружили.

Семья Миронова подозревает, что срочника могли убить. Как утверждает Astra, личные вещи военного близким до сих пор не вернули, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Военный следователь, по словам родственников, заявил, что рассматривает версию ненадлежащего обращения с оружием.

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Степан Гафтко

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