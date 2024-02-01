В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации

В рф испытывают переход к "суверенному интернету", который может заработать уже после выборов президента. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, в последнее время в рф фиксируются отключения интернета под предлогом защиты россиян от ударов украинских БПЛА, но на самом деле власти рф проверяют механизмы перехода к "суверенному интернету". К тому же роскомнадзор уже отчитался об установке в сетях провайдеров комплексов, дающих такую возможность.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что 17 марта в рф состоятся президентские выборы.

Несмотря на заявления пропаганды о всенародной поддержке путина, массовые протесты в башкирии и якутии показали уязвимость системы. Чтобы предотвратить возможные протесты и дополнительно "закрутить гайки" после выборов вероятность массового отключения интернета в рф очень высока - говорится в сообщении.

Напомним

С 25 по 30 января интернет в рф включался в ленинградской, псковской и новгородской областях. Перебои в работе российского сегмента интернета коснулись банковских приложений, интернет-магазинов и коммуникационных сервисов. росСМИ писали о том что сломались все домены ".ru". Однако, на фоне отключения дроном было поражено предприятие "невский мазут".

Отмечалось, что во время массового сбоя киберспециалисты Главного управления украинской разведки "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф.

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