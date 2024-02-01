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У рф випробовують "суверенний інтернет", який допоможе владі завадити поширенню протестів після виборів президента - Центр протидії дезінформації

У рф випробовують "суверенний інтернет", який допоможе владі завадити поширенню протестів після виборів президента - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 23865 перегляди

росія тестує перехід до "суверенного Інтернету", який може бути запущений після президентських виборів для подальшого посилення контролю і запобігання можливим протестам.

У рф випробовують перехід до "суверенного інтернету", який може запрацювати вже після виборів президента. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, останнім часом у рф фіксуються відключення інтернету під приводом захисту росіян від ударів українських БПЛА, але насправді влада рф перевіряє механізми переходу до "суверенного інтернету". До того ж роскомнадзор уже відзвітував про встановлення в мережах провайдерів комплексів, які дають таку можливість.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 17 березня в рф відбудуться президентські вибори.

Попри заяви пропаганди про всенародну підтримку путіна, масові протести в башкирії та якутії показали вразливість системи. Щоб запобігти можливим протестам і додатково "закрутити гайки" після виборів імовірність масового відключення інтернету в рф є дуже високою

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

З 25 по 30 січня інтернет у рф включався в ленінградській, псковській та новгородській областях. Перебої в роботі російського сегмента інтернету торкнулися банківських додатків, інтернет-магазинів і комунікаційних сервісів. РосЗМІ писали про те що зламалися усі домени ".ru". Однак, на фоні відключення дроном було вражено підприємство "невський мазут".

Зазначалося, що під час масового збою кіберфахівці Головного управління української розвідки "поклали" сервер спецзв’язку міністерства оборони рф.

Британська розвідка: рф використає псевдовибори на ТОТ, щоб створити враження легітимності вторгнення17.12.23, 13:09 • 39589 переглядiв

Павло Башинський

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