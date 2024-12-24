В рф допустили блокировку WhatsApp из-за "отсутствия контакта" с силовиками

Вероятность блокировки WhatsApp в россии остается высокой из-за "отсутствия взаимодействия" мессенджера с российскими правоохранительными органами. Об этом сообщили заместители председателя комитета госдумы рф по информационной политике, информационным технологиям и связи олег матвейчев и андрей свинцов, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

матвейчев заявил, что через WhatsApp активно действуют "экстремистские и террористические организации". По его словам, "злоумышленники" якобы часто использовали именно эту платформу для переписки. "WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. - сказал матвейчев. - Нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит у этой структуры о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp".

свинцов добавил, что блокировки можно избежать, если мессенджер "начнет придерживаться российского законодательства".

Дополнение

WhatsApp остается единственным из сервисов Meta, который до сих пор не заблокирован в россии. В то же время Facebook и Instagram были внесены в Реестр запрещенной информации генеральной прокуратурой рф в 2022 году.

"20 декабря WhatsApp был официально включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что позволяет фсб рф требовать у мессенджера ключи для расшифровки переписки пользователей. Если мессенджер откажется предоставить ключи, его могут заблокировать, как это пытались сделать с Telegram в 2018 году. Кроме этого, статус ОРИ обязывает сервис хранить данные пользователей, включая переписку, фото, аудио- и видеозвонки, и предоставлять их правоохранительным органам по запросу. Для этого организаторы распространения информации должны установить специальное оборудование за свой счет. Включение в реестр ОРИ не означает автоматической передачи данных пользователей", - указывает издание.

Летом текущего года пользователи WhatsApp в россии жаловались на сбои в работе мессенджера. Михаил Климарев, директор Общества защиты Интернета, предположил, что это могло быть связано с тестированием возможной блокировки. В то же время роскомнадзор заявил, что причиной сбоев якобы стали DDoS-атаки на операторов связи из-за рубежа.

В августе "Верстка" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти начали подготовку к возможной блокировке WhatsApp.

На этом фоне продолжаются попытки российских властей заблокировать YouTube. С июля роскомнадзор начал замедлять работу видеохостинга, ссылаясь на "технические проблемы", якобы вызванные износом серверов Google. Американская корпорация опровергла эту версию. александр хинштейн, который на тот момент возглавлял комитет госдумы рф по информационной политике, вскоре признал, что ограничения были инициированы российскими властями из-за "нарушения российского законодательства" со стороны платформы. По данным Transparency Report (Google), к 23 декабря объем трафика YouTube в рф снизился до 20% от нормального уровня.

YouTube в россии де-факто заблокирован - данные Google