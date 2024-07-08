В Голосеевском и Шевченковском районах Киева были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную компанией.

В ДТЭК сообщили, что энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

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