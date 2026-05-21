В перечень номинаций Шевченковской премии добавили архитектуру - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский объявил о включении архитектуры в номинации Шевченковской премии. Ранее перечень пополнили кураторство, фотоискусство и дизайн.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в перечень номинаций Шевченковской премии добавили архитектуру. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Делаем еще один шаг на усиление нашей самой большой и наиболее значимой национальной премии в области культуры и искусств – Шевченковской премии. В прошлом году добавили в перечень номинаций кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру
По словам президента, Шевченковская премия теперь будет отражать значительно более широкий творческий потенциал нашего народа.
И самое главное – чтобы украинцы чувствовали настоящее уважение к премии и чтобы Шевченковская премия была символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру, нашу национальную идентичность. Отдельно хочу отметить и членов Шевченковского комитета. Благодарю вас, что ваши личные усилия помогают укреплять украинское ценностное пространство – пространство нашей национальной культуры. Слава Украине!
В украинской культуре и искусстве тоже наступает весна: Зеленский вручил награды лауреатам Шевченковской премии09.03.26, 22:59 • 7565 просмотров