В оккупированном Луганске прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вечером в оккупированном россией Луганске прогремели взрывы. Эту информацию Суспільному подтвердили жители оккупированного города, передает УНН.
Детали
На фотографиях, которые публикуют горожане видно черный дым.
Взрывы в городе были 12, 13 и 15 мая.
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Напомним
В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в барбершопе. Как сообщили росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "врио главы мвс лнр" Игорь Корнет.
По данным ТАСС, Корнет получил тяжелое ранение, он в реанимации. Кроме Корнета, по данным Telegram-каналов, при взрыве пострадали еще три человека.