В оккупированном Луганске прогремели взрывы - СМИ

Детали

На фотографиях, которые публикуют горожане видно черный дым.

Взрывы в городе были 12, 13 и 15 мая.

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Напомним

В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в барбершопе. Как сообщили росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "врио главы мвс лнр" Игорь Корнет.

По данным ТАСС, Корнет получил тяжелое ранение, он в реанимации. Кроме Корнета, по данным Telegram-каналов, при взрыве пострадали еще три человека.