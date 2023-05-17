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13 марта, 19:26 • 74002 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115977 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112197 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111810 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104333 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100252 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111654 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131992 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174854 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205811 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Луганске прогремели взрывы - СМИ

В оккупированном Луганске прогремели взрывы - СМИ

Киев • УНН

 • 1364322 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вечером в оккупированном россией Луганске прогремели взрывы. Эту информацию Суспільному подтвердили жители оккупированного города, передает УНН.

Детали

На фотографиях, которые публикуют горожане видно черный дым.

Взрывы в городе были 12, 13 и 15 мая.

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Напомним

В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в барбершопе. Как сообщили росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "врио главы мвс лнр" Игорь Корнет.

По данным ТАСС, Корнет получил тяжелое ранение, он в реанимации. Кроме Корнета, по данным Telegram-каналов, при взрыве пострадали еще три человека.

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