В окупованому Луганську пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Увечері в окупованому росією Луганську пролунали вибухи. Цю інформацію Суспільному підтвердили жителі окупованого міста, передає УНН.
Деталі
На фотографіях, які публікують містяни видно чорний дим.
Вибухи у місті були 12, 13 та 15 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Схоже на внутрішні розбірки: Стрюк про поранення так званого "глави мвс лнр" Корнета у барбершопі
Нагадаємо
У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську стався вибух у барбершопі. Як повідомили росіЗМІ та Telegram-канали, серед поранених так званий "т.в.о. глави мвс лнр" Ігор Корнет.
За даними ТАСС, Корнет отримав тяжке поранення, він у реанімації. Крім Корнета, за даними Telegram-каналів, під час вибуху постраждали ще троє людей.