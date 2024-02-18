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В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 18:48  •  9300 просмотра

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Коллаборационисты в оккупированном Запорожье собирают информацию от двери до двери и агитируют за участие в российских выборах, чтобы искусственно повысить явку и создать впечатление легитимности.

В Запорожской области на оккупированных территориях коллаборационисты-члены "избирательных комиссий" собирают информацию и агитируют на участие в российских выборах. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Нарабатывают себе тюремный срок, ведь каждый, кто участвует в организации и проведении выборов на ВОТ, является преступником и будет наказан.

- напомнил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что так называемые "члены избирательных комиссий рф"  делают едва ли не поквартирный обход людей. Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских выборах. В частности, по информации Федорова коллаборационисты:

-       Приходят в каждый дом или квартиру по всей ВОТ

-       Ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора. Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать", знают ли, когда выборы

-       Обещают прийти еще раз уже с урнами для голосования, чтобы каждый мог принять участие в фейковом волеизъявлении.

Собирают подписи в сопровождении военных: в Центре нацсопротивления о "выборах президента рф" на ВОТ1 января 2024, 14:14 • 39536 просмотров

Дополнительно

На днях в росСМИ прокатилась информация, что Центризбирком рф завершил регистрацию кандидатов на "президентских выборах". 

Ранее Федоров сообщал о том, что он  располагает информацией о том, как российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
В окупованій Запорізькій області колаборанти збирають дані та агітують за участь у незаконних російських виборах
In the occupied Zaporizhzhia region, collaborators collect data and campaign for participation in illegal Russian elections
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В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

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