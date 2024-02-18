В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

В Запорожской области на оккупированных территориях коллаборационисты-члены "избирательных комиссий" собирают информацию и агитируют на участие в российских выборах. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Нарабатывают себе тюремный срок, ведь каждый, кто участвует в организации и проведении выборов на ВОТ, является преступником и будет наказан. - напомнил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что так называемые "члены избирательных комиссий рф" делают едва ли не поквартирный обход людей. Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских выборах. В частности, по информации Федорова коллаборационисты:

- Приходят в каждый дом или квартиру по всей ВОТ

- Ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора. Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать", знают ли, когда выборы

- Обещают прийти еще раз уже с урнами для голосования, чтобы каждый мог принять участие в фейковом волеизъявлении.

Собирают подписи в сопровождении военных: в Центре нацсопротивления о "выборах президента рф" на ВОТ

Дополнительно

На днях в росСМИ прокатилась информация, что Центризбирком рф завершил регистрацию кандидатов на "президентских выборах".

Ранее Федоров сообщал о том, что он располагает информацией о том, как российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.