В окупованій Запорізькій області колаборанти збирають дані та агітують за участь у незаконних російських виборах

У Запорізькій області на окупованих територіях колаборанти-члени "виборчих комісій" збирають інформацію та агітують на участь у російських виборах. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Напрацьовують собі тюремний строк, адже кожен, хто бере учать у організації та проведенні виборів на ТОТ, є злочинцем і буде покараний. – нагадав Федоров.

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Федоров зазначив, що так звані "члени виборчих комісій рф" роблять чи не поквартирний обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських виборах. Зокрема, по інформації Федорова колаборанти:

· Приходять в кожен будинок чи квартиру по всій ТОТ

· Ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори

· Обіцяють погрожують прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому волевиявленні.

Збирають підписи у супроводі військових: у Центрі нацспротиву про "вибори президента рф" на ТОТ

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Днями у росЗМІ прокотилась інформація, що Центрвиборчком рф завершила реєстрацію кандидатів на "президентських виборах".

Раніше Федоров повідомляв про те що він має інформацію як російські війська проводять кампанію телефонного терору на окупованих територіях, тиснучи на мешканців, щоб вони проголосували на незаконних виборах. Цей крок спрямований на штучне збільшення участі у виборах, щоб створити враження легітимності.