В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА

В Николаеве ночью обломки сбитого вражеского "шахеда" упали на территорию частного сектора, загорелся дом. Ранения получили 11 человек. Об этом в понедельник сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Ночью, 25 марта, во время боевой работы сил противовоздушной работы, обломки сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" упали на территорию частного сектора и вызвали возгорание жилого дома и двух легковых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранения получили одиннадцать человек - написал Ким в соцсетях.

По его словам, девяти из пострадавших была оказана медицинская помощь на месте, два человека госпитализировали. Также повреждены частные дома рядом.

По данным главы ОВА, в ночь на 25 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине было уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed-131/136".

Кроме того, в 00:40 в Николаевском районе, в результате вражеской атаки БпЛА типа "Shahed-131/136", произошло возгорание на территории энергетического объекта. Как сообщил Ким, пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также вчера, 24 марта, в 10:04, 10:29, 15:01, 15:33 и 16:04 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине. Враг продолжил удары по объектам энергетики.