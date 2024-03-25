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В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА
В Николаеве 11 человек получили ранения, когда обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный сектор. Загорелся дом и два автомобиля.
Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что участвует в планировании спецопераций, которые проводит его ведомство, но не вмешивается в непосредственную работу исполнителей.
"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"
Российский большой десантный корабль "ямал" был критически поврежден в результате поражения, по оценкам ГУР.
россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы и объект критической инфраструктуры во многих населенных пунктах Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт
Из-за атак российских беспилотников, которые повредили подстанции в Одесской области, осуществляются аварийные отключения электроэнергии и приостановлено движение электротранспорта, чтобы предотвратить дальнейшую перегрузку оборудования.
Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет
За минувшие сутки рф осуществила 258 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки
Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.
рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.
"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели
Ожидается, что электроснабжение Харькова, который подвергся массированному вражескому ракетному обстрелу, значительно улучшится примерно через 8-9 дней, по словам руководителя "Укрэнерго".
За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел
За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.