В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"

Министерство обороны Украины инициировало работу по законодательному определению понятия "кибервойна", что позволит его в правовое поле. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

Отмечается, что этот вопрос обсудили на Всеукраинской научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления информационной безопасностью государства", которую организовала Национальная академия Службы безопасности Украины.

В ведомстве отмечают, что реализация этого шага на законодательном уровне имеет важное значение в противодействии киберугрозам.

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Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, которую осуществляет Академия СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Минобороны отметили, что действия агрессора в киберпространстве являются системными и направленными уже не только на Украину, но и на ее союзников. В связи с этим после определения понятия "кибервойна" на национальном законодательном уровне, признание кибератак как акта войны в правовом поле должно также состояться и на международном.

Дополнение

Также в министерстве рассказали, что с начала полномасштабного вторжения специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак.

По словам вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, несмотря на большую интенсивность атак, врагу не удалось повлиять на обороноспособность государства.

Такие результаты удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию между специалистами Госспецсвязи, СБУ, СНБО, Киберполиции, ВСУ и других госорганов - подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним,

Заместитель министра финансов США Грэм Стил на конференции, посвященной катастрофическим киберугрозам заявил, что вторжение россии в Украину привело к увеличению количества кибератак на украинскую инфраструктуру, в том числе на финансовые компании.