ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  133240 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  131503 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131331 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191293 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190798 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187712 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170655 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117878 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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15 марта 2024, 12:36  •  287457 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  373035 просмотра

ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов

По данным ГУР, осуществлена серия кибератак на российские государственные и частные структуры, выводя из строя коммуникационное оборудование, взламывая правительственные системы и разрушая серверную инфраструктуру, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов.

Война •   •  4676 просмотра
ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов

Вражеский обстрел пригорода Херсона: количество пострадавших увеличилось до трех

Трое мужчин в возрасте 21, 44 и 27 лет получили легкие ранения в результате российского обстрела окрестностей Херсона.

Война •   •  4491 просмотра
Вражеский обстрел пригорода Херсона: количество пострадавших увеличилось до трех

Хотят отвлечь внимание от провала обороны рф: в ЦПД объяснили, почему возросла интенсивность обстрелов Сумщины

россияне распространяют дезинформацию о массированных обстрелах Сумской области и подготовке к наступлению, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Белгородской и Курской областях.

Война •   •  4503 просмотра
Хотят отвлечь внимание от провала обороны рф: в ЦПД объяснили, почему возросла интенсивность обстрелов Сумщины

Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина

21-летний мужчина был госпитализирован после того, как российские войска обстреляли пригород Херсона.

Война •   •  6786 просмотра
Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина

США предлагают КНР и рф переговоры по ограничению ядерного оружия

Соединенные Штаты предлагают немедленные двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над стратегическими вооружениями без каких-либо предварительных условий.

политика •   •  6728 просмотра
США предлагают КНР и рф переговоры по ограничению ядерного оружия

Запущен сайт для документирования российского военного преступления в Мариупольском драматическом театре

Для расследования и документирования российской атаки на Мариупольский драматический театр, где находились сотни гражданских лиц, был создан веб-сайт "Пространственный архив", который содержит фотографии, видео, интервью со свидетелями и 3D-модели.

Война •   •  6317 просмотра
Запущен сайт для документирования российского военного преступления в Мариупольском драматическом театре

За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами

За прошедшую неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумской области, значительно увеличив количество обстрелов по сравнению с прошлым годом.

Война •   •  7764 просмотра
За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами

Сенатор США Грэм во время визита в Киев призвал как можно быстрее принять закон о мобилизации

Американский сенатор Грэм во время своего визита в Киев призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации.

Война •   •  14991 просмотра
Сенатор США Грэм во время визита в Киев призвал как можно быстрее принять закон о мобилизации

В Мариуполе российские оккупанты сформировали настоящие "горы" из обломков разбитых зданий

российские оккупанты свезли огромное количество строительных материалов из разобранных домов и создали новый "горный массив" посреди Мариуполя.

Война •   •  12441 просмотра
В Мариуполе российские оккупанты сформировали настоящие "горы" из обломков разбитых зданий

В ЕС не хотят пока говорить о расширении из-за приближения европейских выборов - Politico

ЕС неохотно обсуждает вопрос расширения и вступления новых стран, таких как Украина и Молдова, на фоне протестов фермеров и предстоящих выборов.

Экономика •   •  13006 просмотра
В ЕС не хотят пока говорить о расширении из-за приближения европейских выборов - Politico