ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о серии кибератак на российские государственные и частные структуры, что вывело из строя коммуникационное оборудование, взламало правительственные системы и разрушило серверную инфраструктуру, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов, пишет УНН.

Детали

Как указано, специалисты ГУР МО Украины и активисты группы "BO Team" осуществили ряд кибератак по объектам государства-агрессора россии.

Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины, добавили в ГУР.

В течение недели с 11 по 18 марта 2024 года, как указано:

атакованы ресурсы ПАО "ростелеком" - выведено из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края рф;

получен доступ к системе электронного документооборота "правительства белгородской области", осуществлены фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;

атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО "белзнак";

атакованы и уничтожены информационные ресурсы "муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО "томмолоко";

захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;

выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "центре управления городским автоэлектротранспортом" в новосибирске.

"Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов", - отметили в разведке.

"Атаки на россию в киберпространстве продолжаются", - указали в ГУР.

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