Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны взломали систему государственных услуг россии, через которую осуществляется электронное голосование на "выборах", также осуществляются атаки на электронные сервисы путинской партии "единая россия". Об этом "Суспільне" сообщил источник в ГУР, пишет УНН.

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"Сайт госуслуг рф лежит. Система голосования лежит. Киберспециалисты обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам собеседника издания, осуществляются атаки на электронные сервисы путинской партии "единая россия".

"Продолжается работа киберспециалистов Главного управления разведки", - добавил он.

Напомним

15 марта источник сообщал, что киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в россии.