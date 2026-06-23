В МИД отреагировали на поведение белорусской пропаганды после заявлений Зеленского

Украина внимательно следит за реакцией белорусских властей и пропагандистских ресурсов на сигналы Киева относительно угроз безопасности со стороны беларуси. Об этом во время конференции в Укринформе заявил посол МИД Украины по особым вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран Ярослав Черногор, передает УНН.

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Дипломат отметил, что в последнее время украинская сторона все активнее поднимает вопросы рисков безопасности, которые создает режим Лукашенко в сотрудничестве с россией.

Интересно наблюдать за реакцией белорусских провластных медиа, их деятелей и пропагандистов на те сигналы, которые поступают с украинской стороны. Очевидно, что они внимательно отслеживают каждое заявление и пытаются интерпретировать его в выгодном для себя ключе - сказал Черногор.

В то же время он подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно исходя из собственных национальных интересов и потребностей безопасности.

Я хорошо понимаю, что каждое слово, сказанное украинскими представителями, слышат и в минске, и в москве. Оно потом цитируется и интерпретируется так, как им удобно. Но для нас главное - чтобы был учтен украинский интерес - подчеркнул дипломат.

Черногор также намекнул, что нынешняя публичная дискуссия вокруг белорусского направления может иметь продолжение.

Я думаю, что продолжение следует - резюмировал представитель МИД.

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