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В МИД отреагировали на поведение белорусской пропаганды после заявлений Зеленского

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Посол МИД Ярослав Черногор заявил, что Украина внимательно отслеживает реакцию белорусских властей и пропагандистов на сигналы Киева. Он подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно из собственных национальных интересов.

В МИД отреагировали на поведение белорусской пропаганды после заявлений Зеленского

Украина внимательно следит за реакцией белорусских властей и пропагандистских ресурсов на сигналы Киева относительно угроз безопасности со стороны беларуси. Об этом во время конференции в Укринформе заявил посол МИД Украины по особым вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран Ярослав Черногор, передает УНН.

Детали

Дипломат отметил, что в последнее время украинская сторона все активнее поднимает вопросы рисков безопасности, которые создает режим Лукашенко в сотрудничестве с россией.

Интересно наблюдать за реакцией белорусских провластных медиа, их деятелей и пропагандистов на те сигналы, которые поступают с украинской стороны. Очевидно, что они внимательно отслеживают каждое заявление и пытаются интерпретировать его в выгодном для себя ключе

- сказал Черногор.

В то же время он подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно исходя из собственных национальных интересов и потребностей безопасности.

Я хорошо понимаю, что каждое слово, сказанное украинскими представителями, слышат и в минске, и в москве. Оно потом цитируется и интерпретируется так, как им удобно. Но для нас главное - чтобы был учтен украинский интерес

- подчеркнул дипломат.

Черногор также намекнул, что нынешняя публичная дискуссия вокруг белорусского направления может иметь продолжение.

Я думаю, что продолжение следует

- резюмировал представитель МИД.

Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский21.06.2026, 21:47 • 66671 просмотр

Андрей Тимощенков

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