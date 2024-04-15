В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

Британские военные не станут сбивать дроны-камикадзе над Украиной, поскольку Лондон стремится избежать прямой эскалации конфликта с Россией. Об этом в эфире LBC заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, передает УНН.

Детали

Во время разговора с Кэмероном журналист отметил, что во время атаки на Израиль, ВВС Британии сбили несколько иранских дронов. Это официально подтвердил премьер Риши Сунак.

Поэтому в издании спросили, почему Великобритания не может делать так же во время воздушных атак РФ на Украину. Кэмерон подчеркнул, что в этом случае существуют риски прямой конфронтации с РФ.

Я думаю, что сложность того, чтобы вы предлагаете (сбивать дроны-камикадзе над Украиной силами британских ВВС - ред.) заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации - объяснил глава МИД Британии.

Кроме того, министр уверен, что использование самолетов "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны являются более эффективными"

США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль

По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием.

Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация - подытожил Кэмерон.

Дополнение

В то же время глава британской дипломатии отметил, что Лондон активно помогает Украине, в частности тренирует военных и обеспечивает Силы обороны вооружением.

Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки - подчеркнул Дэвид Кэмерон.

Напомним

Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.