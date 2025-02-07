В Ливии нашли массовые захоронения мигрантов: что известно о трагических находках

В Ливии обнаружены тела почти 30 мигрантов в разных частях страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Трагические находки были сделаны в западном и юго-восточном регионах, сообщают местные органы безопасности и гуманитарные организации.

На ферме в районе Джихарра были найдены массовые захоронения, в которых находились 19 погибших. По предварительной информации, они были жертвами нелегальной миграции. Власти проводят расследование, чтобы установить обстоятельства их смерти.

Еще десять тел были обнаружены неподалеку от места крушения судна возле порта города Завия. Волонтеры, работающие в регионе, информируют, что эти люди, вероятно, пытались пересечь Средиземное море в поисках лучшей жизни.

Ливия остается важным транзитным пунктом для мигрантов, стремящихся добраться до Европы. Из-за нестабильной ситуации в стране и активности контрабандистов подобные трагедии случаются все чаще.

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