У Лівії знайшли масові поховання мігрантів: що відомо про трагічні знахідки

У Лівії виявлено тіла майже 30 мігрантів у різних частинах країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Трагічні знахідки були зроблені в західному та південно-східному регіонах, повідомляють місцеві органи безпеки та гуманітарні організації.

На фермі в районі Джіхарра були знайдені масові поховання, у яких знаходилися 19 загиблих. За попередньою інформацією, вони були жертвами нелегальної міграції. Влада проводить розслідування, щоб встановити обставини їхньої смерті.

Ще десять тіл було виявлено неподалік від місця аварії судна біля порту міста Завія. Волонтери, які працюють у регіоні, інформують, що ці люди, ймовірно, намагалися перетнути Середземне море в пошуках кращого життя.

Лівія залишається важливим транзитним пунктом для мігрантів, які прагнуть дістатися Європи. Через нестабільну ситуацію в країні та активність контрабандистів подібні трагедії трапляються все частіше.

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