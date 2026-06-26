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В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти военного с незамеченным переломом

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

56-летнего хирурга подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей из-за смерти 43-летнего военнослужащего. Врач не заметил перелом ребра из-за рентгена в одной проекции вместо двух.

В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти военного с незамеченным переломом

В Киеве сообщено о подозрении врачу Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи из-за того, что у пациента-военнослужащего не заметили перелом, в результате чего он умер по месту службы, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 56-летнему врачу-хирургу отделения политравмы Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Его подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 43-летний военнослужащий обратился в больницу скорой медицинской помощи с закрытым переломом ребра, который получил во время отпуска в столице.

"После осмотра врач-хирург провел ему рентгенографию и рекомендовал амбулаторное лечение у семейного врача. После завершения отпуска военный вернулся к месту прохождения службы, однако через несколько дней умер в местной больнице", - отметили в прокуратуре.

Как указали в прокуратуре, в ходе досудебного расследования "установлено, что в столичной больнице у пациента не заметили перелом еще одного ребра, поскольку ему сделали рентген грудной клетки в одной проекции вместо необходимых двух".

"Наличие травмы обязывало врача назначить дополнительные обследования, в частности рентгенографию грудной клетки в боковой проекции, компьютерную томографию органов грудной клетки и пункцию плевральной полости. Однако этого не было сделано, что привело к смерти пациента", - указали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дополнение

В КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" проводили проверку на фоне сообщений о смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, в медучреждении выявили ряд нарушений, будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения.

Впоследствии Департамент здравоохранения Киева принял решение о досрочном прекращении контракта и увольнении директора КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Виктора Дороша после выявления ряда нарушений в ходе проверки.

Киевскую БСМП недавно проверил и Офис Омбудсмена. Произошло это на фоне жалоб от военнослужащих и ветеранов, расследований журналистов и сигналов от общественных организаций относительно условий в столичной больнице скорой помощи, указал Омбудсмен Дмитрий Лубинец.  

Юлия Шрамко

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