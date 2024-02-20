В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  71910 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  136271 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  221631 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  189304 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  309871 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  362958 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  282627 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  289868 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  344852 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  311015 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:54  •  1429 просмотра

Read in English

Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.

Сегодня утром в Подольском районе Киева произошел пожар на территории котельной. Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 8:21 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Выговского, что в Подольском районе столицы.

Спасатели установили, что возгорание возникло в котельной, пристроенной к одноэтажному зданию. В 9:05 пожар локализован на площади 15 кв. м и в 9:14 - ликвидирован. До прибытия спасателей специалисты медицинской помощи госпитализировали мужчину с ожогами лица и верхней конечности II степени, 10% тела

- резюмировали в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работало 13 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Спасатели добавляют, что причину возгорания должны установить правоохранительные органы. 

Image

Напомним,

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях

На Киевщине произошел пожар в садике: что известно9 февраля 2024, 12:47 • 62764 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
podilРазделение
kievКиев
У Києві сталась пожежа у котельні на Виноградарі: один чоловік поранений
A fire broke out in a boiler room on Vynohradar Street in Kyiv: one man was injured
Новости по теме

В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.

Киев •   •  1429 просмотра
В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян

Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели россия будет пытаться постепенно распространить свой контроль за пределы Авдеевки, но ей не хватает боевого потенциала.

Война •   •  12289 просмотра
Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине.

Политика •   •  14184 просмотра
Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

Во время конфликта между двумя посетителями отеля в Печерском районе Киева был ранен мужчина, нападавшего задержали, ему грозит до семи лет заключения.

Киев •   •  14391 просмотра
В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

Большинство украинцев (53%) считают, что президенту Владимиру Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок на пост главы государства.

Война •   •  14475 просмотра
Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.

Война •   •  14159 просмотра
В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

Сообщено о подозрении киевскому блогеру за распространение прокремлевской дезинформации о войне в Украине и отрицание российской агрессии через свой канал на YouTube и социальные сети.

Война •   •  11971 просмотра
Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ

В россии задержали женщину с двойным гражданством рф и США за сбор средств на ВСУ.

Новости Мира •   •  10757 просмотра
В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ

Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона

Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.

Общество •   •  12581 просмотра
Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона

В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля

президент рф путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту 29 февраля. Ожидается, что он обсудит направления российской политики, включая войну в Украине и экономическое развитие.

Новости Мира •   •  14941 просмотра
В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля