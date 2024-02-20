В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен
Киев • УНН
Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.
Сегодня утром в Подольском районе Киева произошел пожар на территории котельной. Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в 8:21 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Выговского, что в Подольском районе столицы.
Спасатели установили, что возгорание возникло в котельной, пристроенной к одноэтажному зданию. В 9:05 пожар локализован на площади 15 кв. м и в 9:14 - ликвидирован. До прибытия спасателей специалисты медицинской помощи госпитализировали мужчину с ожогами лица и верхней конечности II степени, 10% тела
В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работало 13 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Спасатели добавляют, что причину возгорания должны установить правоохранительные органы.
Напомним,
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях
На Киевщине произошел пожар в садике: что известно9 февраля 2024, 12:47 • 62764 просмотра
В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен
Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.
Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян
Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели россия будет пытаться постепенно распространить свой контроль за пределы Авдеевки, но ей не хватает боевого потенциала.
Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине
Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине.
В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета
Во время конфликта между двумя посетителями отеля в Печерском районе Киева был ранен мужчина, нападавшего задержали, ему грозит до семи лет заключения.
Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС
Большинство украинцев (53%) считают, что президенту Владимиру Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок на пост главы государства.
В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus
Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.
Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре
Сообщено о подозрении киевскому блогеру за распространение прокремлевской дезинформации о войне в Украине и отрицание российской агрессии через свой канал на YouTube и социальные сети.
В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ
В россии задержали женщину с двойным гражданством рф и США за сбор средств на ВСУ.
Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона
Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.
В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля
президент рф путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту 29 февраля. Ожидается, что он обсудит направления российской политики, включая войну в Украине и экономическое развитие.