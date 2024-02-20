В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен

Сегодня утром в Подольском районе Киева произошел пожар на территории котельной. Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 8:21 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Выговского, что в Подольском районе столицы.

Спасатели установили, что возгорание возникло в котельной, пристроенной к одноэтажному зданию. В 9:05 пожар локализован на площади 15 кв. м и в 9:14 - ликвидирован. До прибытия спасателей специалисты медицинской помощи госпитализировали мужчину с ожогами лица и верхней конечности II степени, 10% тела - резюмировали в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работало 13 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Спасатели добавляют, что причину возгорания должны установить правоохранительные органы.

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