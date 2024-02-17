У Київській області відкрито "Класи безпеки" для школярів
Київ • УНН
У Київській області відкрилися класи для навчання школярів заходам безпеки та правилам поведінки в екстремальних ситуаціях.
У Київській області відкрили "Клас безпеки", де школярі можуть отримати знання про заходи безпеки та правила поведінки в екстремальних ситуаціях.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
У Київській області відкрили "Класи безпеки", які призначені для навчання школярів важливим аспектам безпеки та правилам поведінки в екстремальних ситуаціях.
Три таких класи тепер доступні у місті Узин, зокрема в ліцеї "Обдарованість".
Оснащений інтерактивним обладнанням, відповідними дидактичним матеріалами та поліграфією, кабінет включає кілька тематичних локацій, де учні можуть навчатися практичним аспектам безпеки.
Під час відкриття класів, педагоги разом з рятувальниками та поліцейським провели перший урок, приділяючи увагу важливості поведінки в умовах воєнного стану.
Додамо
Такі класи створюють можливість для кращого вивчення відповідної поведінки в умовах екстремальних ситуацій та розширення знань про роботу рятувальників, правоохоронців, медиків та воїнів Збройних Сил України.
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