В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников
Киев • УНН
В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.
В Киевской области открыли "Класс безопасности", где школьники могут получить знания о мерах безопасности и правилах поведения в экстремальных ситуациях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Киевской области открыли "Классы безопасности", которые предназначены для обучения школьников важным аспектам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.
Три таких класса теперь доступны в городе Узин, в частности в лицее "Одаренность".
Оснащенный интерактивным оборудованием, соответствующими дидактическим материалами и полиграфией, кабинет включает несколько тематических локаций, где ученики могут учиться практическим аспектам безопасности.
Во время открытия классов, педагоги вместе со спасателями и полицейским провели первый урок, уделяя внимание важности поведения в условиях военного положения.
Добавим
Такие классы создают возможность для лучшего изучения соответствующего поведения в условиях экстремальных ситуаций и расширения знаний о работе спасателей, правоохранителей, медиков и воинов Вооруженных Сил Украины.
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В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников
В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.
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