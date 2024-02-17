В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников

В Киевской области открыли "Класс безопасности", где школьники могут получить знания о мерах безопасности и правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Киевской области открыли "Классы безопасности", которые предназначены для обучения школьников важным аспектам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.

Три таких класса теперь доступны в городе Узин, в частности в лицее "Одаренность".

Оснащенный интерактивным оборудованием, соответствующими дидактическим материалами и полиграфией, кабинет включает несколько тематических локаций, где ученики могут учиться практическим аспектам безопасности.

Во время открытия классов, педагоги вместе со спасателями и полицейским провели первый урок, уделяя внимание важности поведения в условиях военного положения.

Добавим

Такие классы создают возможность для лучшего изучения соответствующего поведения в условиях экстремальных ситуаций и расширения знаний о работе спасателей, правоохранителей, медиков и воинов Вооруженных Сил Украины.

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