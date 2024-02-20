У Києві сталась пожежа у котельні на Виноградарі: один чоловік поранений
Київ • УНН
Сьогодні вранці котельні в Подільському районі Києва, сталася пожежа, в результаті якої одну людину було госпіталізовано з опіками.
Сьогодні вранці у Подільському районі Києва сталась пожежа на території котельні. Про це повідомляє столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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Зазначається, що о 8:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Виговського, що у Подільському районі столиці.
Рятувальники встановили, що загоряння виникло в котельні, прибудованій до одноповерхової будівлі. О 9:05 пожежу локалізовано на площі 15 кв. м та о 9:14 – ліквідовано. До прибуття рятувальників фахівці медичної допомоги госпіталізували чоловіка з опіками обличчя та верхньої кінцівки ІІ ступеня, 10% тіла
У відомстві розповіли, що на місці події працювало 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники додають, що причину займання повинні встановити правоохоронні органи.
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