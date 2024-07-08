В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА
Киев • УНН
После массированной утренней атаки врага на несколько областей, включая Киев, снова объявлена воздушная тревога, вероятно, из-за вражеского разведывательного БПЛА
После массированной утренней атаки врага в нескольких областях, в частности, в Киевской области и в столице, снова объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Ранее ПС ВСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Напомним,
Утром враг выпустил по Украине более 40 ракет. Под атакой оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
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