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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 10:04  •  49995 просмотра

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После массированной утренней атаки врага на несколько областей, включая Киев, снова объявлена воздушная тревога, вероятно, из-за вражеского разведывательного БПЛА

После массированной утренней атаки врага в нескольких областях, в частности, в Киевской области и в столице, снова объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Ранее ПС ВСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Напомним,

Утром враг выпустил по Украине более 40 ракет. Под атакой оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. 

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко8 июля 2024, 09:57 • 49863 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЗдоровье
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
kramatorskКраматорск
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев
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