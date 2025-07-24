В Харькове ликвидированы пожары после авиаудара: 44 пострадавших, 7 из них – дети

В Харькове спасатели ликвидировали все очаги пожаров, вызванные вражеским авиаударом, пострадали 44 человека, из них – 7 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате этой террористической атаки россиян (на Харьков - ред.) пострадали 44 человека, из них – 7 детей. Работы завершены - говорится в сообщении.

По данным спасателей, к ликвидации последствий террористической атаки привлекались 116 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, коммунальщики и волонтеры.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Харькове в результате удара КАБами по Шевченковскому району пострадал 41 человек, включая 6 детей. Разрушено гражданское предприятие, повреждены жилые дома и автомобили.