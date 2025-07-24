У Харкові ліквідовано пожежі після авіаудару: 44 постраждалих, 7 з них – діти

У Харкові рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, спричинені ворожим авіаударом, постраждали 44 людини, з них – 7 дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Внаслідок цієї терористичної атаки росіян (на Харків - ред.) постраждали 44 людини, з них – 7 дітей. Роботи завершені - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, до ліквідації наслідків терористичної атаки залучались 116 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, комунальники та волонтери.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Харкові внаслідок удару КАБами по Шевченківському району постраждала 41 людина, включаючи 6 дітей. Зруйновано цивільне підприємство, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.