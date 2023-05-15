В Канаде может оказаться больше "китайских полицейских участков" - Министр страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министр общественной безопасности Канады заявил, что в стране могут найти еще больше "китайских полицейских участков". Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Министр заявил, что в Канаде может быть больше "китайских полицейских участков" через несколько месяцев после того, как полиция начала расследовать два таких участка в Монреале, которые, возможно, использовались для запугивания или преследования канадцев китайского происхождения.
"Я уверен, что [Королевская канадская конная полиция] предприняла конкретные действия, чтобы прекратить любое иностранное вмешательство в отношении этих так называемых полицейских участков, и если появятся новые полицейские участки, они будут продолжать решительные действия и в будущем", - сказал он.
В марте канадская полиция заявила, что проводит расследование таких центров в Монреале.
Китай отрицает обвинения во вмешательстве в дела Канады.
Дополнение
В декабре прошлого года в Канаде было обнаружено по меньшей мере два китайских "полицейских участка", находящихся в ведении Пекина.
До этого, Премьер-министр Джастин Трюдо заявил канадским законодателям в Палате общин, что ему известно о вмешательстве Китая в дела Канады.
По данным базирующейся в Испании правозащитной группы Safeguard Defenders, полицейские посты использовались китайской полицией для проведения операций на чужой территории и оказывали давление на китайских граждан, чтобы они вернулись в Китай для предъявления уголовных обвинений.