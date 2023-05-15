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В Канаді може виявитись більше "китайських поліцейських дільниць" - Міністр країни

В Канаді може виявитись більше "китайських поліцейських дільниць" - Міністр країни

Київ • УНН

 • 1110892 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністр громадської безпеки Канади заявив, що в країні можуть знайти ще більше "китайських поліцейських дільниць". Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністр заявив, що в Канаді може бути більше "китайських поліцейських дільниць" через кілька місяців після того, як поліція почала розслідувати дві таки дільниці в Монреалі, які, можливо, використовувалися для залякування або переслідування канадців китайського походження.

"Я впевнений, що [Королівська канадська кінна поліція] зробила конкретні дії, щоб припинити будь-яке іноземне втручання щодо цих так званих поліцейських дільниць, і якщо з'являться нові поліцейські дільниці, вони продовжуватимуть рішучі дії й в майбутньому", - сказав він.

У березні канадська поліція заявила, що проводить розслідування таких центрів у Монреалі.

Китай заперечує звинувачення у втручанні у справи Канади.

Доповнення

В грудні минулого року в Канаді було виявлено щонайменше дві китайські "поліцейські дільниці", які перебувають у віданні Пекіна.

До цього, Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив канадським законодавцям у Палаті громад, що йому відомо про втручання Китаю у справи Канади.

За даними правозахисної групи Safeguard Defenders, що базується в Іспанії, поліцейські пости використовувалися китайською поліцією для проведення операцій на чужій території і чинили тиск на китайських громадян, щоб вони повернулися до Китаю для пред'явлення кримінальних звинувачень.

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