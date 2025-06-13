В Индии на месте крушения самолета Air India нашли один черный ящик - Reuters

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 8320 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 26513 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 48576 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 73857 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 187272 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 164193 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 80516 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 110123 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50841 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66569 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 50136 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 79145 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 64259 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 53719 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ09:19 • 36760 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 14296 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 54118 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 64659 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 79568 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 187272 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 29602 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 47955 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 114889 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 125725 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 149283 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

В Индии на месте крушения самолета Air India нашли один черный ящик - Reuters

Киев • УНН

 • 758 просмотра

На месте авиакатастрофы самолета Air India, где погибло более 240 человек, обнаружили один из черных ящиков. Самолет, направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета в Ахмедабаде.

В Индии на месте крушения самолета Air India нашли один черный ящик - Reuters

На месте авиакатастрофы самолета Air India, в результате которой погибло более 240 человек, обнаружен один из черных ящиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в полиции передает УНН.

Детали

На месте катастрофы самолета Air India, упавшего на землю, в результате чего погибло более 240 человек, был найден черный ящик

- сообщили Reuters в пятницу два источника в полиции.

Дополнение

Индийские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого находилось 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела.

Лишь один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад.

Авиакатастрофа в Индии: названы национальности пассажиров, находившихся на борту самолета12.06.25, 13:21 • 51345 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Reuters
Индия
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9