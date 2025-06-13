В Индии на месте крушения самолета Air India нашли один черный ящик - Reuters

На месте авиакатастрофы самолета Air India, в результате которой погибло более 240 человек, обнаружен один из черных ящиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в полиции передает УНН.

Детали

На месте катастрофы самолета Air India, упавшего на землю, в результате чего погибло более 240 человек, был найден черный ящик - сообщили Reuters в пятницу два источника в полиции.

Дополнение

Индийские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого находилось 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела.

Лишь один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад.

Авиакатастрофа в Индии: названы национальности пассажиров, находившихся на борту самолета