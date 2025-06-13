В Индии на месте крушения самолета Air India нашли один черный ящик - Reuters
Киев • УНН
На месте авиакатастрофы самолета Air India, где погибло более 240 человек, обнаружили один из черных ящиков. Самолет, направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета в Ахмедабаде.
На месте авиакатастрофы самолета Air India, в результате которой погибло более 240 человек, обнаружен один из черных ящиков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в полиции передает УНН.
Детали
На месте катастрофы самолета Air India, упавшего на землю, в результате чего погибло более 240 человек, был найден черный ящик
Дополнение
Индийские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.
Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого находилось 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела.
Лишь один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад.
Авиакатастрофа в Индии: названы национальности пассажиров, находившихся на борту самолета12.06.25, 13:21 • 51345 просмотров