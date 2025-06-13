В Індії на місці катастрофи літака Air India знайшли одну чорну скриньку - Reuters
Київ • УНН
На місці авіакатастрофи літака Air India, де загинуло понад 240 людей, виявили одну з чорних скриньок. Літак, що прямував до Лондона, розбився невдовзі після зльоту в Ахмедабаді.
На місці авіакатастрофи літака Air India, внаслідок якої загинуло понад 240 людей, виявлено одну з чорних скриньок.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в поліції передає УНН.
Деталі
На місці катастрофи літака Air India, який упав на землю, внаслідок чого загинуло понад 240 людей, було знайдено чорну скриньку
Доповення
Індійські ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.
Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла.
Лише одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад.
Авіакатастрофа в Індії: названо національності пасажирів, які були на літаку12.06.25, 13:21 • 51350 переглядiв