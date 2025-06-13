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В Індії на місці катастрофи літака Air India знайшли одну чорну скриньку - Reuters

Київ • УНН

 • 828 перегляди

На місці авіакатастрофи літака Air India, де загинуло понад 240 людей, виявили одну з чорних скриньок. Літак, що прямував до Лондона, розбився невдовзі після зльоту в Ахмедабаді.

В Індії на місці катастрофи літака Air India знайшли одну чорну скриньку - Reuters

На місці авіакатастрофи літака Air India, внаслідок якої загинуло понад 240 людей, виявлено одну з чорних скриньок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в поліції передає УНН.

Деталі

На місці катастрофи літака Air India, який упав на землю, внаслідок чого загинуло понад 240 людей, було знайдено чорну скриньку

- повідомили Reuters у п'ятницю два джерела в поліції.

Доповення

Індійські ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла.

Лише одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад.

Авіакатастрофа в Індії: названо національності пасажирів, які були на літаку12.06.25, 13:21 • 51350 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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