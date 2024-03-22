В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

Сейчас по всей Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев, за год их количество выросло на около 250 тысяч человек, сообщает Spiegel со ссылкой на данные МВД ФРГ, пишет УНН.

Детали

"Количество людей, которые бежали из Украины в Германию с начала российской агрессивной войны, значительно возросло", - пишет издание со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ депутату от ХДС Александру Трому.

"По данным, по состоянию на 12 марта в федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (Bamf) зарегистрировано около 1,65 млн украинцев. Год назад их было 1,4 миллиона", - указывает издание.

Это означает, что количество украинцев, приехавших в ФРГ, за год увеличилось примерно на 250 000 человек.

Руководитель Bamf Ханс-Экхард Зоммер недавно заявил в комитете внутренних дел Бундестага, что количество новоприбывших из Украины сейчас превышает количество новых заявок о предоставлении убежища из других стран. "Мы должны исходить из того, что большинство украинцев, которые приедут сейчас, будут размещены государством", - предупредил Зоммер.

На фоне этого Тром потребовал, чтобы федеральное правительство работало над "более равномерным распределением прибывающих украинских военных беженцев в Европе". "Германия достигает своих пределов", - указал он.

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