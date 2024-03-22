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В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона
Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.
фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне
российские силовики в Крыму задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".
В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"
56-летнему уроженцу Донецкой области грозит до 10 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками путем добровольного принятия руководящей должности в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории.
Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ
Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.
На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна
Генеральный секретарь Совета Европы и Министр иностранных дел Лихтенштейна посетили Бучу Киевской области, чтобы увидеть последствия российских зверств и обсудить региональное сотрудничество с киевской властью.
ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине
Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила массированную атаку россии, которая нанесла ущерб критически важной гражданской инфраструктуре по всей Украине, оставив крупные города без электро- и водоснабжения.
Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.
Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания
Прошлой ночью враг совершил масштабную атаку на энергетическую систему Украины, в результате которой были повреждены объекты, в том числе Группы Нафтогаз.
В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация
В 2023 году 102 компании, входящие в состав Ассоциации ритейлеров Украины, уплатили в бюджет более 28 млрд грн налогов в виде обязательных взносов на заработную плату 393 тысяч работников.
россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ
Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.