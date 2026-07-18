В Генштабе объяснили, за что командир батальона "Волки Да Винчи" Филимонов получил выговор
Киев • УНН
Майор Сергей Филимонов был привлечен к ответственности приказом Главнокомандующего ВСУ. Причиной стало служебное расследование по задержанию трех военнослужащих его батальона.
Майор Сергей Филимонов, командир 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады, был привлечен к дисциплинарной ответственности приказом Главнокомандующего ВСУ от 27.06.2026 №270. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Это решение стало результатом служебного расследования, которое проводилось с мая 2026 года.
Служебное расследование касалось событий, произошедших 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области.
Тогда правоохранительные органы задержали троих военнослужащих 108 ОШБ.
Им сообщили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 2 статьи 146 — "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
- часть 4 статьи 296 — "Хулиганство".
По результатам расследования было установлено, что майор Филимонов нарушил требования ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины.
Кроме командира батальона, дисциплинарные взыскания были применены также к другим военнослужащим этой части.
Дополнение
18 июля командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что получил выговор.
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