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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 10:08  •  10723 просмотра

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Украинский фонд энергетической поддержки уже получил более 494 миллионов евро в виде перечисленных и объявленных взносов на укрепление своей энергетической системы после ударов россии.

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Наращиваем объемы помощи. В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов. Рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о вкладе в 42 млн евро объявила Швеция,

- сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

Чрезвычайно ценим такую солидарность наших партнеров и друзей. Работаем также над расширением импорта из Европы до 2,2 ГВт,

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что в результате российских ударов Украина потеряла более 9 Квт мощностей генерации. Чтобы восстановить и усилить энергосистему правительство подготовило стратегию, которая состоит из пяти пунктов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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