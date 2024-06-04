В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Наращиваем объемы помощи. В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов. Рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о вкладе в 42 млн евро объявила Швеция, - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

Чрезвычайно ценим такую солидарность наших партнеров и друзей. Работаем также над расширением импорта из Европы до 2,2 ГВт, - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что в результате российских ударов Украина потеряла более 9 Квт мощностей генерации. Чтобы восстановить и усилить энергосистему правительство подготовило стратегию, которая состоит из пяти пунктов.