У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро - Шмигаль
Київ • УНН
Український фонд енергетичної підтримки вже отримав понад 494 мільйони євро у вигляді перерахованих і оголошених внесків на зміцнення своєї енергетичної системи після ударів росії.
У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція,
Деталі
За його словами, Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.
Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів. Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт,
Доповнення
Шмигаль заявляв, що внаслідок російських ударів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Щоб відновити та посилити енергосистему уряд підготував стратегію, яка складається з п’яти пунктів.