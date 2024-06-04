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У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро - Шмигаль

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро - Шмигаль

Київ • УНН

 • 26444 перегляди

Український фонд енергетичної підтримки вже отримав понад 494 мільйони євро у вигляді перерахованих і оголошених внесків на зміцнення своєї енергетичної системи після ударів росії.

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція,

- сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.

Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів. Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт,

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль заявляв, що внаслідок російських ударів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Щоб відновити та посилити енергосистему уряд підготував стратегію, яка складається з п’яти пунктів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
avstraliiaАвстралія
shvetsiiaШвеція
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