Около 200 исключений: в Эстонии объяснили, почему разрешили уклоняться от санкций против россии

В Эстонии отмечают, что исключения по санкциям, введенным против россии, делали только при крайней необходимости. Об этом пишет ERR со ссылкой на заявление главного специалиста отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Андреса Сиплане, передает УНН.

Детали

По его словам, иногда позволить игнорирование санкций было необходимо по вопросам безопасности.

Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, которые представляли опасность для окружающей среды. Их заморозили (оставили в порту - ред.), потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать, чтобы избежать катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение - объяснил Сиплане.

Кроме того, исключения делаются, когда для введенных санкций устанавливается переходный период. Например, если люди до полномасштабного вторжения инвестировали в фондовый рынок рф.

Теперь мир понял, что это была не самая лучшая идея, и люди имели возможность выйти с российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определенной даты. Этот срок недавно наступил пояснил представитель МИДа.

Дополнение

По словам, Сиплане в Финляндии исключения делались (по меньшей мере для одной финской компании), чтобы можно было продать дочернее предприятие, которое действовало в россии. В Эстонии такие исключения не имели места.

Специалист отметил, что новые санкции часто вызывают новый переходный период и новые исключения. Например, недавно введенные санкции в отношении российского алмазного бизнеса. Они также могут повлечь некоторые исключения.

Напомним,

Финляндия одобрила около 200 исключений из санкций против России из более чем 500 запросов, в основном по снятию персональных санкций и переводов средств. Они также позволяют осуществлять платежи, связанные с имуществом подсанкционных лиц, и способствуют выходу финских компаний из России.