Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей
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Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram
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За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них.
39 ветеранов получат 19 млн грн на развитие собственного бизнеса
39 ветеранов получат 19 миллионов гривен грантов на развитие собственного бизнеса после четвертой волны заявок в 2024 году.
Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram
В Верховной Раде готовят законопроект о регулировании социальной сети Telegram в Украине путем введения мер, подобных тем, что применяются к таким платформам, как YouTube, включая раскрытие структуры собственности, ограничение запрещенного контента и ограничение использования государственными учреждениями, если владельцы непрозрачны.
Британская разведка: наступление россиян под Авдеевкой замедлилось
российское наступление под Авдеевкой замедлилось в течение последних недель, вероятно, из-за значительных потерь рф.
Парламент усилил социальную защиту военнослужащих и полицейских
Верховная Рада приняла закон, который усиливает социальную защиту военнослужащих и полицейских, в частности, позволяет до 12 месяцев лечиться без прохождения лично каждые 4 месяца ВВК и предоставляет 15 млн грн выплат семьям погибших защитников.
Мужчина получил ранения из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона в Бериславе - ОВА
46-летний мужчина получил ранения в Бериславе после того, как российские войска ударили по району с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, в результате чего он получил травмы ног, спины и головы, требующие госпитализации.
Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины
Австралия присоединяется к Великобритании и Латвии в предоставлении беспилотников в рамках "коалиции дронов" в поддержку военных усилий Украины.
Сейчас нет потребности в мобилизации 500 тыс. украинцев - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мобилизации 500 000 украинцев в ряды вооруженных сил в настоящее время нет потребности.
За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ
Экс-чиновник Вооруженных сил Украины незаконно обогатился на 58 миллионов гривен во время полномасштабного российского вторжения, приобретя необоснованные активы - автомобиль, квартиру, земельные участки и другое имущество.
Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование
Верховная Рада Украины приняла закон о введении административной ответственности за незаконное лоббирование, что является важным шагом для европейской интеграции страны.