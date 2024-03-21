В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей

За "грязной" информационной компанией против "Государственного оператора тыла" (ГОТ) стоят люди, которые связаны с одной из фирм, ранее выполнявшей контракты Минобороны по поставке питания для ВСУ. Об этом сообщил гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую оценку действиям всех тех, кто в это включился на последних этапах. То есть, одно дело, когда ты не участвуешь в процедурах - это твое решение, но другое дело, когда ты пытаешься оказывать давление на других участников рынка, чтобы они не выходили на эти процедуры, чтобы они не предлагали свою продукцию, угрожаешь и тому подобное. Я надеюсь, что такое поведение будет должным образом оценено со стороны правоохранительных органов, и когда они выйдут на определенные следственные действия, подозрения и т.д., такие фамилии станут известны. Это люди, которые стоят за одним из поставщиков", - отметил Жумадилов.

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

Добавил, что фирмы, которые блокировали проведение тендеров по поставке продуктов питания в украинскую армию, привыкли получать сверхприбыли и хотели оставить эту систему.

"Они привыкли к тому, что они получают сверхприбыли. В наших контрактах, конечно, те хозяйствующие субъекты, которые законтрактованы, они, пожалуй, будут получать определенную прибыль, но это не будет сверхприбыль из-за механизмов по контролю цены, и по контролю реального движения товаров. Но это не будут сверхприбыли, это не будет 30-40 и более процентов от стоимости контракта.

У нас стояла задача до 15 марта заключить контракты по новой модели отношений с поставщиками. Мы эту задачу выполнили. Сейчас мы заходим в этап выполнения контрактов", - подытожил гендиректор ГОТ.

Контекст

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

После этого фирмы, которые подозреваются в сговоре, снялись с тендеров.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ГОТ, за которой мог стоять предатель Украины виктор медведчук.

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными