В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА

В россии ввели режим повышенной готовности в четырех портах ленинградской области из-за вероятности чрезвычайных ситуаций в результате атак дронов. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, режим повышенной готовности ввели в выборге, высоцке, приморске и усть-луге.

Причиной этому называют "увеличенную вероятность ЧС техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины".

Напомним

В январе в порту усть-луги ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".

Источники сообщали журналисту УНН, что атака на морской терминал в российском усть-луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.

Позже источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в ленинградской области рф остановил работу.