У чотирьох портах росії ввели надзвичайний режим: бояться атак БПЛА

В росії запровадили режим підвищеної готовності в чотирьох портах ленінградської області через ймовірність надзвичайних ситуацій внаслідок атак дронів. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, режим підвищеної готовності ввели у виборзі, висоцьку, приморську та усть-лузі.

Причиною цьому називають "збільшену ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів ЗС України".

Нагадаємо

В січні у порту усть-луги ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".

Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.

Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу.