У чотирьох портах росії ввели надзвичайний режим: бояться атак БПЛА
Київ • УНН
росія запровадила режим надзвичайної ситуації в чотирьох портах ленінградської області через побоювання потенційних атак безпілотників з боку України.
В росії запровадили режим підвищеної готовності в чотирьох портах ленінградської області через ймовірність надзвичайних ситуацій внаслідок атак дронів. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляється, режим підвищеної готовності ввели у виборзі, висоцьку, приморську та усть-лузі.
Причиною цьому називають "збільшену ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів ЗС України".
Нагадаємо
В січні у порту усть-луги ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".
Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.
Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу.