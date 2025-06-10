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В Чёрном и Азовском морях вражеских кораблей нет - ВМС

Киев • УНН

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По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 6 утра 10 июня 2025 года, в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находится носитель "Калибров".

В Чёрном и Азовском морях вражеских кораблей нет - ВМС

По состоянию на 06:00 10.06.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

российских кораблей в Черном и Азовском морях не видно: Плетенчук рассказал о страхе оккупантов перед морскими дронами30.05.25, 16:09 • 2418 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Tesla
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