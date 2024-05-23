В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

Прокуратура Болгарии подала иски в суд о прекращении деятельности двух объединений, - ассоциации "Болгарское национальное движение "Шипка" и ассоциации "Болгарский военный союз "Василий Левский", - они были особенно активны в социальных сетях с призывами изменить конституционный строй страны. Об этом пишет Dnevnik и Euractiv, передает УНН.

Детали

Прокуратура Болгарии подала иск о ликвидации двух военизированных группировок, которые были особенно активными в социальных сетях с призывами изменить конституционный строй страны.

Варненская районная прокуратура подала два иска в суд на основании прекращения деятельности двух некоммерческих объединений, зарегистрированных в 2014 году. Дело касается ассоциации "Болгарское национальное движение „Шипка" и ассоциации „Болгарский военный союз "Василий Левский", которыми руководили трое мужчин - 62-летний Д.С., 65-летний В.Р. и 30-летний И.Л., сообщает государственное обвинение, - информируют болгарские СМИ.

Следственные органы установили, что лидеры двух ассоциаций имели контакты с представителями групп в Германии, известных своими ультраправыми взглядами, заявили прокуроры, не называя имен немецких экстремистов.

Euractiv со ссылкой на прокуратуру пишет, что данные организации, зарегистрированные в Болгарии, являются пророссийскими; они использовали в своей пропаганде призывы к религиозной и этнической вражде, а также призывы к действиям против иностранных граждан и представителей разных этносов и религий.

"Следствие собрало доказательства того, что ассоциации организовывали для своих сторонников тренинги для приобретения определенных боевых навыков. Также установлено, что осуществлялись организованные выезды на границу с Турцией с целью отлова нелегальных мигрантов", - сообщили в прокуратуре.

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