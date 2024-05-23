У Болгарії вирішили припинити діяльність об'єднань, яких підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі
Київ • УНН
Болгарія вирішила припинити діяльність двох асоціацій, звинувачених у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та закликах до зміни конституційного ладу через пропаганду в соціальних мережах і воєнізовану підготовку.
Прокуратура Болгарії подала позови до суду щодо припинення діяльності двох об'єднань, - асоціації "Болгарський національний рух "Шипка" та асоціації "Болгарський військовий союз "Василь Левський", - вони були особливо активні в соціальних мережах із закликами змінити конституційний лад країни. Про це пише Dnevnik та Euractiv, передає УНН.
Деталі
Прокуратура Болгарії подала позов про ліквідацію двох воєнізованих угруповань, які були особливо активними в соціальних мережах із закликами змінити конституційний лад країни.
Варненська районна прокуратура подала два позови до суду на підставі припинення діяльності двох некомерційних об'єднань, зареєстрованих у 2014 році. Справа стосується асоціації "Болгарський національний рух "Шипка" та асоціації "Болгарський військовий союз "Василь Левський", якими керували троє чоловіків - 62-річний Д.С., 65-річний В.Р. та 30-річний І.Л., повідомляє державне обвинувачення.
Слідчі органи встановили, що лідери двох асоціацій мали контакти з представниками груп у Німеччині, відомих своїми ультраправими поглядами, заявили прокурори, не називаючи імен німецьких екстремістів.
Euractiv із посиланням на прокуратуру пише, що вищезазначені організації, зареєстровані в Болгарії є проросійськими; вони використовували у своїй пропаганді заклики до релігійної та етнічної ворожнечі, а також заклики до дій проти іноземних громадян та представників різних етносів і релігій.
"Слідство зібрало докази того, що асоціації організовували для своїх симпатиків тренінги для набуття певних бойових навичок. Також встановлено, що здійснювалися організовані виїзди на кордон з Туреччиною з метою вилову нелегальних мігрантів", – повідомили в прокуратурі.
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