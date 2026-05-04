В Альберте собрали более 300 тысяч подписей за референдум об отделении от Канады

$43.910.0551.600.14
ukenru
20:29 • 1270 просмотра
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человекVideo
19:30 • 7032 просмотра
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
18:50 • 8968 просмотра
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
16:00 • 19625 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
Эксклюзив
15:36 • 17916 просмотра
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
Эксклюзив
4 мая, 14:11 • 16625 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
4 мая, 12:16 • 19862 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
4 мая, 12:14 • 21273 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Эксклюзив
4 мая, 10:10 • 18345 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
4 мая, 10:02 • 22392 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариямPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
38%
749мм
Популярные новости
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова4 мая, 11:16 • 27217 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto4 мая, 11:28 • 26464 просмотра
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo4 мая, 12:14 • 16976 просмотра
Первый прямой контакт с начала полномасштабной войны - Зеленский в Ереване провел встречу с премьером ГрузииVideo4 мая, 12:40 • 4378 просмотра
Трамп заявил об уничтожении семи иранских катеров в Ормузском проливе18:00 • 5036 просмотра
публикации
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей19:30 • 7052 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению16:00 • 19631 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto4 мая, 11:28 • 26568 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова4 мая, 11:16 • 27319 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto4 мая, 10:41 • 30500 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Роберт Фицо
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo4 мая, 12:14 • 17050 просмотра
В Apple не исключили продолжение киноленты "F1 Фильм"2 мая, 20:30 • 30072 просмотра
Принцесса Шарлотта празднует 11 лет - опубликован новый портретPhotoVideo2 мая, 19:31 • 29012 просмотра
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 37205 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 39060 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета

В Альберте собрали более 300 тысяч подписей за референдум об отделении от Канады

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Движение Stay Free Alberta собрало 301 450 подписей за референдум о независимости провинции. Процесс могут задержать судебные иски коренных народов.

В Альберте собрали более 300 тысяч подписей за референдум об отделении от Канады
Фото: Bloomberg

В канадской провинции Альберта сепаратистское движение заявило о сборе более 300 тысяч подписей за проведение референдума о независимости. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Организаторы инициативы Stay Free Alberta отметили, что передали 301 450 подписей в избирательный орган Elections Alberta, что значительно превышает необходимый порог в около 178 тысяч.

В случае проведения голосования жителям предложат ответить, должна ли Альберта выйти из состава Канады и стать независимым государством.

Препятствия для референдума

Подписи еще должны пройти проверку. Кроме того, представители коренных народов подали судебный иск против этой инициативы.

В канадской провинции Альберта собрали подписи для референдума о независимости06.04.26, 23:28 • 12513 просмотров

Ранее суд запретил утверждение петиции до завершения рассмотрения дела, что может отсрочить процесс.

Контекст и поддержка

Идея отделения возникла на фоне длительных споров между провинцией и федеральным правительством, в частности, относительно использования природных ресурсов.

В то же время опросы свидетельствуют об ограниченной поддержке этой инициативы – около 27% жителей поддерживают независимость, тогда как большинство выступает против.

В случае одобрения референдум может состояться 19 октября вместе с другими региональными голосованиями.

Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29.01.26, 16:13 • 53703 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Bloomberg News
Канада