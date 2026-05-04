В Альберте собрали более 300 тысяч подписей за референдум об отделении от Канады
Киев • УНН
Движение Stay Free Alberta собрало 301 450 подписей за референдум о независимости провинции. Процесс могут задержать судебные иски коренных народов.
В канадской провинции Альберта сепаратистское движение заявило о сборе более 300 тысяч подписей за проведение референдума о независимости. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Организаторы инициативы Stay Free Alberta отметили, что передали 301 450 подписей в избирательный орган Elections Alberta, что значительно превышает необходимый порог в около 178 тысяч.
В случае проведения голосования жителям предложат ответить, должна ли Альберта выйти из состава Канады и стать независимым государством.
Препятствия для референдума
Подписи еще должны пройти проверку. Кроме того, представители коренных народов подали судебный иск против этой инициативы.
Ранее суд запретил утверждение петиции до завершения рассмотрения дела, что может отсрочить процесс.
Контекст и поддержка
Идея отделения возникла на фоне длительных споров между провинцией и федеральным правительством, в частности, относительно использования природных ресурсов.
В то же время опросы свидетельствуют об ограниченной поддержке этой инициативы – около 27% жителей поддерживают независимость, тогда как большинство выступает против.
В случае одобрения референдум может состояться 19 октября вместе с другими региональными голосованиями.
