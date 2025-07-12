Утренняя атака на Харьков: двое пострадавших и значительные разрушения
Киев • УНН
В результате утренней вражеской атаки на Харьков двое мужчин 55 и 33 лет госпитализированы. Враг нанес 10 ударов, повредив неработающее предприятие, объект критической инфраструктуры, жилые дома и автомобили.
В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
"Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами.
Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий
Также, по его словам, произошло попадание одного из "шахедов" по объекту критической инфраструктуры.
"В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждено несколько авто, городские электрические сети", - добавил мэр Харькова.
Напомним
В Харькове в ночь на субботу, 12 июля, прозвучало несколько взрывов. Враг ударил по городу "шахедами" и КАБами.
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