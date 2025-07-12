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Утренняя атака на Харьков: двое пострадавших и значительные разрушения

Киев • УНН

 • 954 просмотра

В результате утренней вражеской атаки на Харьков двое мужчин 55 и 33 лет госпитализированы. Враг нанес 10 ударов, повредив неработающее предприятие, объект критической инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

Утренняя атака на Харьков: двое пострадавших и значительные разрушения

В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами.

Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий

- рассказал Терехов.

Также, по его словам, произошло попадание одного из "шахедов" по объекту критической инфраструктуры.

"В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждено несколько авто, городские электрические сети", - добавил мэр Харькова.

Напомним

В Харькове в ночь на субботу, 12 июля, прозвучало несколько взрывов. Враг ударил по городу "шахедами" и КАБами.

Число пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 911.07.25, 08:34 • 3296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
Tesla
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