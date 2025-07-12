Ранкова атака на Харків: двоє постраждалих та значні руйнування

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

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"Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами.

Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель - розповів Терехов.

Також, за його словами, сталося потрапляння одного з "шахедів" по обʼєкту критичної інфраструктури.

"У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі", - додав мер Харкова.

Нагадаємо

У Харкові в ніч на суботу, 12 липня, пролунали кілька вибухів. Ворог ударив по місту "шахедами" та КАБами.

Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 9