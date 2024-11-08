Усиление ПВО, ситуация на поле боя и привлечение КНДР к войне: Зеленский провел разговор с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом усиление украинской ПВО, ситуацию на фронте, угрозы, которые создает привлечение Северной Кореи к российской войне против Украины, а также продолжение оборонного сотрудничества. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по пункту восьмым "Экологическая безопасность", а также дальнейшие международные усилия, необходимые для восстановления справедливого мира для Украины", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что выразил благодарность Александру Стуббу за его активную позицию в продвижении мира на основе принципов Устава ООН во время общения со странами Глобального Юга.

Также стороны обсудили ситуацию на поле боя, а также угрозы, которые создает для региональной и глобальной безопасности привлечение Северной Кореи к российской войне против Украины, и продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Финляндией.

"Передал актуальные оборонные потребности Украины по усилению противовоздушной обороны и поставки дополнительных средств ПВО", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Венгрии на саммите Европейского политического сообщества. Зеленский отметил важность равноправных отношений и обсудил вопросы нацменьшинств.