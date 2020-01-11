Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи - Гончарук

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших", - сообщил Гончарук.

По словам главы Кабмина, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую. Кроме того, авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - заключил Гончарук.

Также видеообращением к украинцам обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, в МАУ объяснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ рассказали, почему авиакомпания осуществляла полеты в Тегеран.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой .

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ , потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, что СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том , что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.