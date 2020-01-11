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Зеленський зробив відеозвернення до українців з приводу катастрофи літака МАУ

Зеленський зробив відеозвернення до українців з приводу катастрофи літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зробив відеозвернення з приводу катастрофи літака МАУ, який було збито у небі над Тегераном 8 січня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook, інформує УНН.

"У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані", – звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

Нагадаємо, Зеленський очікує, що Іран поверне загиблих українців до 19 січня.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський поговорив із президентом Ірану про збиття літака МАУ.

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